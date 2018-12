Francia, spari al mercatino di Natale a Strasburgo | Media: "4 morti e 11 feriti gravi"

Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo ha esploso diversi colpi in un mercato di Natale a Strasburgo. Per i media locali, ci sarebbero almeno 4 morti e 11 feriti gravi. Il sindaco: "Ci sarebbe un secondo sospetto". L'assalitore, identificato come Cherif Chekatt, 29 anni, era già noto come un elemento "radicalizzato". E' sfuggito alla cattura proprio martedì mattina. Tra i feriti un giornalista italiano.