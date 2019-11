Francia, sfondano porta cattedrale con auto e rubano tesori

In Francia, a Oleron, a pochi chilometri da Lourdes, sconosciuti hanno sfondato in nottata il portale della cattedrale di Oloron-Sainte-Marie con un'auto usata come ariete. La chiesa è iscritta nel patrimonio mondiale Unesco. Secondo la procura di Pau, è stata rubata parte del tesoro della cattedrale, oggetti di oreficeria, un calice e un ostensorio.