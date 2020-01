Francia, saldi troppo bassi per errore: la polizia interviene per sedare la sommossa

Sommossa dei clienti in un ipermercato della catena "Casino" di Montpellier, nel sud della Francia dove, per errore, diversi prezzi di articoli in saldo sono stati esposti al pubblico con uno zero in meno. I responsabili del punto vendita sono stati costretti a chiamare la polizia in quanto la clientela non accettava spiegazioni e scuse del personale e si rifiutava di lasciare le casse, pretendendo di pagare il prezzo esposto.