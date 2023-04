Francia, tensioni tra polizia e manifestanti a Parigi: 25 arresti

Dodicesima giornata di proteste nazionali in Francia.

A Parigi, in Place de la Bastille, a margine del corteo contro la riforma delle pensioni, si sono registrate le solite tensioni tra gruppi di manifestanti e forze dell'ordine. Fuochi d'artificio sono stati lanciati verso gli agenti in tenuta antisommossa che hanno replicato con i gas lacrimogeni. Secondo la prefettura, sono al momento 25 le persone arrestate. La polizia francese ha annunciato la presenza di 42mila manifestanti in piazza. Secondo il sindacato Cgt (Confederazione generale del lavoro), invece, i manifestanti presenti nella Capitale sono stati 400mila.