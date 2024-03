Francia, protesta degli agricoltori a Bordeaux: lacrimogeni sulla folla

L'attuale protesta è guidata dal sindacato agricolo Coordination Rurale, che chiede alle autorità regionali di sostenere gli agricoltori in un momento di declino dell'agricoltura e della viticoltura. La direttrice del sindacato, Veronique Le Floc, ha dichiarato in un discorso video su X che un'azienda agricola su quattro nella regione della Nuova Aquitania è stata chiusa e il bestiame è diminuito di centinaia di migliaia di capi negli ultimi 20 anni.

Agricoltori in rivolta da gennaio in Francia

Gli agricoltori francesi protestano pesantemente da gennaio, bloccando le autostrade e scaricando letame e rifiuti davanti agli edifici governativi in tutto il Paese. Chiedono il riconoscimento dell'importanza della loro professione e denunciano le politiche agricole del governo, che secondo loro li rendono non competitivi. In particolare, gli agricoltori si oppongono all'importazione di prodotti agricoli a basso costo, alle restrizioni sull'uso dell'acqua per l'irrigazione e all'aumento dei prezzi del gasolio, oltre che alle misure restrittive per proteggere l'ambiente e al crescente onere finanziario.