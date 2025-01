Francia, premier Bayrou parla di "invasione migranti": socialisti sospendono trattative

In Francia, il Partito socialista ha sospeso le trattative sulla "non sfiducia" al governo dopo le polemiche suscitate in Assemblée Nationale in seguito all'uso da parte del premier Francois Bayrou della frase "sensazione di invasione" per descrivere la presenza sempre più numerosa di migranti in Francia. La decisione del Ps rischia di rendere ancora più difficile il compito di far passare la Manovra finanziaria 2025 per la quale Bayrou stava conducendo negoziati serrati sia con la sinistra, sia con la destra.