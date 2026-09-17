Francia, polizia ferma Suv guidato da un bambino di 9 anni: arrestato il padre passeggero
Insospettiti dalle manovre dell'auto la polizia si è trovata davanti a una scena grottesca, con il genitore tranquillamente seduto a fianco del piccolo
© Ansa
Forse voleva prepararlo in anticipo per l'esame della patente oppure non aveva semplicemente voglia di guidare. Di certo, lasciare il proprio Suv in mano al figlio di nove anni non è mai una scelta responsabile, soprattutto nel centro di una città come Marsiglia.
Attratti dall'andatura a zig zag, i poliziotti hanno affiancato immediatamente il veicolo per verificare le condizioni del conducente. Mai si sarebbero aspettati questa scena: un bambino che a malapena arriva ai pedali, senza cintura, e nel posto del passeggero il padre, con il fratello minore in braccio, intento ad effettuare alcune correzioni al volante con una mano nel caso il figlio non fosse riuscito ad andare dritto.
Fermato il Suv, i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli e nel contenitore di una portiera hanno rinvenuto un coltello a serramanico. Il genitore, un cinquantenne di nazionalità romena, è stato arrestato, l’auto posta sotto sequestro e i bimbi consegnati alla madre. Ora del caso si stanno occupando il tribunale penale da una parte e i servizi sociali dall’altra.