Francia, polizia ferma Suv guidato da un bambino di 9 anni: arrestato il padre passeggero

Fermato il Suv, i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli e nel contenitore di una portiera hanno rinvenuto un coltello a serramanico. Il genitore, un cinquantenne di nazionalità romena, è stato arrestato, l’auto posta sotto sequestro e i bimbi consegnati alla madre. Ora del caso si stanno occupando il tribunale penale da una parte e i servizi sociali dall’altra.