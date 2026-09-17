Yemen, Unicef: "Oltre 57mila bambini sfollati in due settimane di combattimenti"

Oltre 57mila bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, Unicef, secondo cui più di 104mila persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeida e Marib, oltre ad altre aree del Paese. Ventisei strutture sanitarie sostenute dall'Unicef hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni, con conseguenze per oltre 137 mila studenti. I tre bambini dati per dispersi risultano scomparsi in seguito a un attacco lungo la strada che collega la costa occidentale dello Yemen con Aden. Oltre agli sfollati, tre minori risultano dispersi, almeno nove sono stati uccisi e altri 12 sono rimasti feriti.