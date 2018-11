Francia, pianificavano attacco terroristico: quattro arresti

Quattro uomini sono stati arrestati in Francia con l'accusa di aver pianificato un'azione terroristica nel giorno dei blocchi stradali in tutto il Paese da parte dei gilet gialli. "Scorrerà il sangue il 17 novembre" scrisse in un sms uno dei quattro. Tra i fermati ci sono due fratelli di 23 e 35 anni noti radicalizzati, una terza persona di 52 anni più il presunto ispiratore del gruppo, un 25enne coinvolto un anno e mezzo fa in un caso di terrorismo.