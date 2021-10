Francia, oltre 40mila persone in strada contro il Green pass

Da video

Più di 40mila manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Francia contro il Green pass per il 14esimo sabato consecutivo di mobilitazione. In totale cinque persone sono state arrestate, tre delle quali a Parigi. Sabato scorso i contestatori erano oltre 45mila, secondo le autorità. La partecipazione ai cortei è in costante calo da diverse settimane. Il Green pass "sarà revocato il prima possibile", ha detto il portavoce del governo Gabriel Attal.