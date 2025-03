Francia, ok Senato a riabilitazione donne condannate per aborto

Il Senato francese ha adottato un testo che riabilita le donne condannate per aver abortito illegalmente prima della depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, 50 anni fa con la legge Veil. Dopo che l'anno scorso la "libertà garantita" di abortire è stata scritta nella Costituzione francese, i senatori hanno inviato un nuovo messaggio per il riconoscimento delle "sofferenze" delle donne vittime di leggi che hanno violato la loro libertà. La proposta di legge del gruppo socialista, con l'ex ministra per i Diritti delle donne Laurence Rossignol come relatrice, è stata adottata all'unanimità e in prima lettura, con il sostegno del governo. Ora, passa all'Assemblée Nationale.