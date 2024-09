Francia, annunciato il governo Barnier: ufficializzata la lista dei ministri, Barrot agli Esteri

Emmanuel Macron riunirà il primo consiglio dei ministri lunedì alle 15 ma dinanzi all'ostilità delle opposizioni, dalla sinistra fino al Rassemblement National di Le Pen, la strada per il nuovo governo è piena di incognite e tutta in salita. Altra personalità controversa per le sue posizioni contro le nozze gay, Laurence Garien, inizialmente indicata per il ministero della Famiglia, dinanzi all'alzata di scudi levatasi in questi ultimi giorni nello stesso campo presidenziale (e tra i centristi) dovrà accontentarsi del ruolo di segretario di Stato al Consumo. Al dicastero dell'Economia il giovane macroniano Antoine Armand prenderà il posto di Bruno Le Maire. Promosso al ministero dell'Europa e degli Esteri il centrista MoDem Jean-Noël Barrot, 33 anni. Una figura legata alla sinistra, invece, per la Giustizia, che sarà guidato da Didier Migaud, fino ad oggi presidente dell'Alta Autorità della Vita Pubblica. Confermati Sebastien Lecornu alla Difesa e Rachida Dati alla Cultura. A occuparsi del Bilancio, in un contesto in cui la manovra finanziaria risulta essere la priorità numero uno del nuovo governo in un Paese segnato dalla deriva dei conti pubblici, sarà l'ex deputato Laurent Saint-Martin, che resterà in legame diretto con Barnier.