Francia, Macron nomina Michel Barnier nuovo primo ministro | Fu negoziatore Ue per la Brexit, è il premier più anziano della storia

Uomo di grande esperienza sia sulla scena francese sia europea, ex ministro, ex commissario Ue, ex caponegoziatore europeo nelle complesse trattative per la Brexit, Michel Barnier è stato dunque scelto da Macron come nuovo inquilino di Matignon, dopo oltre 50 giorni di impasse politica senza un governo dopo le elezioni di luglio convocate a sorpresa da Macron. Esponente della destra neogollista, appassionato di montagna (è nato a La Tronche, nelle Alpi francesi, vicino Grenoble, non lontano dall'Italia), Barnier si è sempre definito come "patriota ed europeo".