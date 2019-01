Francia, nuove proteste dei gilet gialli: la polizia usa i lacrimogeni

Nuovo sabato di tensione tra polizia e i gilet gialli in Francia. Gli agenti hanno usato i lacrimogeni a Beauvais, a nord di Parigi, e a Montpellier per disperdere le manifestazioni, mentre a Saint Malo la polizia ha fatto sgomberare i dimostranti che impedivano l'accesso al porto, fermando due persone. A Beauvais, dove si trova uno degli aeroporti della regione parigina, la polizia ha usato i gas per impedire al corteo di raggiungere il centro.