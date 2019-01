Francia, nuove proteste dei gilet gialli: diversi feriti a Parigi | Oltre 100 persone arrestate

Diversi feriti a Parigi - Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermato uno dei cortei. Lo riferiscono media d'oltralpe. Secondo i manifestanti, i feriti, soccorsi dal personale paramedico presente sul posto, sono stati colpiti dalla polizia con i cosiddetti "flash ball", proiettili non letali, nel momento in cui si trovavano nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna.



Oltre 100 persone arrestate - In totale ono state fermate 103 persone e per 101 di loro il fermo è stata trasformato in arresto. Quello di oggi è l'"atto VIII" della protesta contro il presidente Emmanuel Macron, iniziata il 17 novembre scorso come un movimento contro l'aumento della tasse sui carburanti.



Ufficio del governo sfondato con scavatrice - Un gruppo di 15 persone, alcune con indosso i gilet gialli, ha invece sfondato con una scavatrice la porta del ministero dei rapporti con il parlamento dove ha sede l'ufficio del portavoce del governo. Benjamin Griveaux, portavoce dell'esecutivo, e alcuni suoi collaboratori sono stati evacuati dalle forze di sicurezza.



Nell'ottavo sabato 25mila manifestanti - Secondo la polizia oggi in tutta la Francia hanno manifestato in 25mila, molti meno dei 282mila del primo sabato di proteste, ma un po' ovunque si sono registrati scontri e tensioni con la polizia. A Parigi sono stati dati alle fiamme, auto, motorini e bidoni dell'immondizia, e sono state erette barricate in boulevard Saint-Germain.



Tensione vicino all'Assemblea nazionale - Scontri tra manifestanti e polizia anche a pochi metri dall'Assemblea nazionale. Le forze dell'ordine hanno infatti usato i lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul "Leopold Sedar Senghor", ponte pedonale sulla Senna.



Cortei a Bruxelles - Manifestazioni anche a Bruxelles, dove si è radunato un corteo di poche decine di gilet gialli. Lo ha reso noto la portavoce della polizia di Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere, precisando che la manifestazione, a Rue Belliard a ridosso del centro storico, si sta svolgendo tranquillamente. Piccoli cortei sono stati organizzati anche in altre città del Belgio a Namur, Charleroi, Louvain, Anversa e Hasselt.