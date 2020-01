Francia: non estraderemo l'ex presidente di Nissan-Renault Carlos Ghosn

La Francia "non estraderà" l'ex presidente di Nissan-Renault, Carlos Ghosn, se arriverà nel Paese. Lo ha annunciato il segretario di Stato all'economia Agnes Pannier-Runacher. Ghosn, accusato in Giappone di frode fiscale e malversazione, è riuscito a fuggire in Libano nonostante si trovasse ai domiciliari in attesa del processo. Non sono chiare le circostanze della sua fuga.