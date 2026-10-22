Francia, primo morto per il virus Shamonda ma il ministero della Salute assicura: "Nessun pericolo"

Il virus Shamonda, che colpisce gli allevamenti bovini, ha provocato per la prima volta la morte di un uomo a Lione, in Francia. Lo ha annunciato il ministero della salute in un comunicato, dove si sottolinea che non c'è "nessun rischio" per la popolazione. Secondo il dicastero, l'ipotesi attualmente presa in considerazione nell'ambito delle indagini è quella di una contaminazione del paziente "attraverso la puntura di un moscerino del genere Culicoide nella Francia orientale, territorio in cui è stata segnalata una circolazione del virus negli animali nella primavera-estate del 2026".