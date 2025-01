Francia, il ministro dell'Interno: "La minaccia terroristica mai così presente"

In Francia "la minaccia terroristica non è mai stata così presente": lo ha detto il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, in un'intervista al quotidiano Le Parisien in occasione dei dieci anni dall'attentato contro il giornale satirico Charlie Hebdo. Secondo Retailleau, "nove attentati di matrice islamica, di cui tre contro i GIochi Olimpici, sono stati sventati" in Francia lo scorso anno. E "la Francia potrebbe venire colpita domani".