Parigi: martedì riunione per l'accoglienza dei migranti dall'Italia

La Francia metterà a punto martedì, in una riunione del suo ministero degli Interni, le modalità per l'accoglienza dei migranti sbarcati in Italia.

Lo precisano fonti dello stesso ministero d'oltralpe confermando la disponibilità manifestata venerdì dal ministro Gerald Darmanin ad accogliere "una parte dei migranti, delle donne e dei bambini, affinché l'Italia non si debba prendere carico da sola del fardello di questo arrivo". Secondo la stessa fonte, il via libera al trasferimento arriverà dopo un sopralluogo in Italia dei responsabili dell'immigrazione francese che effettueranno colloqui coi migranti da accogliere.