Francia, mascherine obbligatorie all'aperto: il Tar boccia il decreto

Il Tar di Strasburgo ha bocciato il decreto del prefetto del Basso Reno che, per frenare la pandemia da Covid, impone la mascherina sempre all'aperto a Strasburgo e in altri 12 Comuni del dipartimento. Tale disposizione, dice il Tar, viola la libertà personale e va quindi "riscritta" evidenziando reali necessità per densità di folla in certe fasce orarie o in precisi quartieri.