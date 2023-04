Lo ha annunciato in conferenza stampa il procuratore della città, Dominique Laurens, precisando che una delle persone che non risponde vive in un appartamento al piano terra situato fra gli edifici ai numeri 15 e 17 di rue de Tivoli e che non si hanno notizie di una nona persona che abita al civico 19. Al momento si ha notizia di 5 feriti, ma un incendio sotto le macerie sta complicando le ricerche di eventuali sopravvissuti.

Crollo avvenuto dopo un'esplosione Il crollo è avvenuto dopo un'esplosione. Nelle scorse ore il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, aveva dichiarato che "dobbiamo essere pronti ad avere delle vittime in questa terribile tragedia". Secondo il ministero francese per gli Alloggi, sono 179 le persone evacuate a seguito del crollo.

Le parole del ministro Darmanin Il ministro francese dell'Interno, Gerald Darmanin, ha dichiarato che nell'edificio crollato vivevano almeno 4 persone e che potrebbero essercene state fino a 10. "Non possiamo intervenire in modo molto classico", ha spiegato Darmanin durante una visita al sito, circa 11 ore dopo che l'edificio era crollato poco prima dell'una di notte. Durante la visita, Darmanin ha riferito che il fuoco stava bruciando pochi metri sotto i cumuli di detriti e che sia l'uso dell'acqua che della schiuma potevano costituire un pericolo per eventuali sopravvissuti. I vigili del fuoco, con l'aiuto di soccorritori, hanno lavorato per tutta la notte e la giornata di domenica. Circa 30 edifici della zona sono stati evacuati, ha detto Darmanin.

Le testimonianze "Abbiamo sentito un'esplosione... un'esplosione molto forte che ci ha fatto sobbalzare, e questo è tutto", ha raccontato una dei testimoni, Marie Ciret, che era tra gli evacuati. "Abbiamo guardato fuori dalla finestra cosa stava succedendo. Abbiamo visto fumo, pietre e persone che correvano". L'edificio che è crollato si trova in una strada stretta nel centro di Marsiglia, il che ha aumentato le difficoltà per i vigili del fuoco e i soccorritori.

I soccorsi Il caldo intenso ha reso impossibile l'invio di squadre cinofile per le ricerche. Sono stati per questo impiegati dei robot. È stata portata una gru per rimuovere le macerie e a un certo punto i vigili del fuoco sono stati visti in immagini in tv mentre spruzzavano su parti di detriti da una finestra di un appartamento vicino, mentre pennacchi di fumo si alzavano in aria. Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, ha dichiarato che due edifici che condividono i muri con quello crollato sono parzialmente crollati e poi uno di questi ha ceduto. Era tra le strutture evacuate. Un'esplosione è stata la "probabile" causa del crollo dell'edificio, ha detto Payan, ma ha poi sottolineato che "non si possono trarre conclusioni" senza un'indagine.