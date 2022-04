Francia, Marine Le Pen promette: multa per chi indossa il velo

Marine Le Pen, candidata alle elezioni presidenziali francesi di domenica 10 aprile per il Rassemblement national, propone una multa per chi indossa il velo.

Secondo Le Pen, questa multa si applicherà come per gli automobilisti che non indossano la cintura di sicurezza. "È del tutto applicabile ed è ancora una volta una misura che chiedono i francesi. Sono, credo, più dell'85% coloro che non vogliono che venga più indossato il velo in pubblico perché hanno capito che negli ultimi 20 anni questo velo è stato usato dagli islamisti come un'uniforme e come dimostrazione dell'avanzata dell'islamismo", ha detto Le Pen a Rtl.