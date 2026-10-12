Francia, la Marina abborda una petroliera sospettata di appartenere alla flotta ombra

A oltre 450 miglia nautiche a sud dell'isola di Riunione, la Marina militare francese ha abbordato la petroliera Df Peak, sospettata di essere una nave della flotta ombra coinvolta in attività illecite di trasporto di carburanti. Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron.
"Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, testimonia la nostra determinazione a far rispettare la legge e a combattere ogni forma di traffico illecito, ovunque esso avvenga", ha scritto Macron in un messaggio su X. "La Francia è determinata a combattere la flotta ombra in ogni parte del mondo", ha aggiunto.