Francia, Macron: "Preservativi gratis anche per i minorenni"

In Francia, la gratuità dei preservativi in farmacia annunciata da Emmanuel Macron verrà estera anche ai minorenni.

Lo ha precisato lo stesso presidente francese in un video pubblicato su Twitter da Alicante, in Spagna, dove si trova per il vertice dei Paesi dell'Europa mediterranea. Inizialmente la misura era stata prevista per i giovani tra 18 e 25 anni.