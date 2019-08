Frank Zapata ce l'ha fatta. Dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio, il quarantenne marsigliese, ex campione del mondo di jet ski, è riuscito nell'impresa di trasvolare il canale della Manica sulla sua Flyboard, minuscola tavola a turboreazione da lui concepita. L'"uomo volante" è decollato domenica mattina dalla spiaggia di Sangatte, vicino a Calais, ed è atterrato in 20 minuti nella baia di Saint Margaret's at Cliffe, a Dover.