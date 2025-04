Braccato per tre giorni, il presunto assassino del giovane maliano Aboubakar Cissé, ucciso in una moschea nel sud della Francia, si è consegnato alla polizia italiana. L'uomo, Olivier A., nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, "si è recato personalmente in una stazione di polizia di Pistoia", ha dichiarato il procuratore di Alès, Abdelkrim Grini. Verrà ora emesso un mandato di arresto europeo in vista del suo trasferimento in Francia.