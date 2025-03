Francia, nuova giornata di interrogatori per i nonni materni del piccolo Emile

Gli interrogatori dei due nonni materni del piccolo Emile Soleil, scomparso nel 2023 in un villaggio delle Alpi nell'Alta Provenza e trovato morto alcuni mesi dopo, continuano, insieme a quelli di due loro figli, zii del bambino. Per tutti, lo stato di fermo - un vero shock per l'opinione pubblica francese già molto scossa dalla fine del piccolo di 2 anni e mezzo - è stato prolungato di 24 ore.