Un 19enne originario di Ventimiglia (Imperia) ma abitante a Mentone, è morto in Francia in un incidente in go kart. Il giovane stava correndo fuori dalle regolari piste, nell'entroterra di Nizza, assieme a un gruppo di amici. Fatale uno schianto contro il muro. Inutili i soccorsi, per il ragazzo ormai non c'è stato nulla da fare.