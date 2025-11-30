Francia, incendio in un palazzo: 5 morti

© Afp
Le fiamme hanno avvolto un edificio di due piani a Neuves-Maisons: 70 vigili del fuoco per domare il rogo
Cinque persone hanno perso la vita in un terribile incendio in Francia, nella cittadina di Neuves-Maisons, al confine con il Lussemburgo. Le vittime sono un uomo di 59 anni, una donna di 60 anni, una ventenne e un ragazzo di 16 anni. La quinta vittima, inizialmente considerata gravemente ferita, è morta in ospedale. Il rogo ha devastato un edificio di due piani, con un negozio al piano terra: per domare l'incendio sono intervenuti 70 vigili del fuoco con circa 30 veicoli.
Secondo le informazioni diffuse dalle autorità locali, l’incendio si è sviluppato all’interno dell’edificio situato in Rue du Capitaine Caillon, una zona residenziale della cittadina a pochi chilometri da Nancy. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente, e alcune squadre dei vigili del fuoco hanno riferito di aver trovato l’abitazione già avvolta dal fumo al momento del loro arrivo. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite e gli inquirenti stanno effettuando i rilievi tecnici necessari per stabilire il punto di innesco e le condizioni dell’immobile al momento dell’incendio. Al momento non risultano ipotesi su eventuali origini dolose.
Le operazioni di soccorso hanno coinvolto un numero elevato di pompieri a causa della conformazione dell’edificio e dell’estensione dell’incendio. I settanta vigili del fuoco arrivati sul posto con circa trenta veicoli hanno dichiarato di essere riusciti a contenere il rogo in tempi relativamente rapidi, nonostante le difficoltà. Una volta completata l’opera di spegnimento, è stato possibile procedere alle verifiche interne, che hanno purtroppo confermato la presenza delle vittime. Nessun altro abitante o residente è stato segnalato come disperso.
Le cinque vittime appartenevano presumibilmente allo stesso nucleo familiare, ma le autorità non hanno ancora fornito conferme ufficiali sulla loro eventuale relazione. Sono stati diffusi solo i dati anagrafici: un uomo di 59 anni, una donna di 60, una ventenne e un ragazzo di 16 anni. La quinta vittima era stata trasportata in condizioni critiche, ma è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Le squadre di emergenza presenti sul posto hanno riferito che la densità del fumo e l’intensità delle fiamme al momento del loro intervento hanno reso difficoltose le operazioni di evacuazione e di accesso ai locali.