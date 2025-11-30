Francia, incendio in un palazzo: 5 morti

Le cinque vittime appartenevano presumibilmente allo stesso nucleo familiare, ma le autorità non hanno ancora fornito conferme ufficiali sulla loro eventuale relazione. Sono stati diffusi solo i dati anagrafici: un uomo di 59 anni, una donna di 60, una ventenne e un ragazzo di 16 anni. La quinta vittima era stata trasportata in condizioni critiche, ma è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Le squadre di emergenza presenti sul posto hanno riferito che la densità del fumo e l’intensità delle fiamme al momento del loro intervento hanno reso difficoltose le operazioni di evacuazione e di accesso ai locali.