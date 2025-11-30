Logo Tgcom24
Francia, incendio in un palazzo: 5 morti

Le fiamme hanno avvolto un edificio di due piani a Neuves-Maisons: 70 vigili del fuoco per domare il rogo

30 Nov 2025 - 09:59
Cinque persone hanno perso la vita in un terribile incendio in Francia, nella cittadina di Neuves-Maisons, al confine con il Lussemburgo. Le vittime sono un uomo di 59 anni, una donna di 60 anni, una ventenne e un ragazzo di 16 anni. La quinta vittima, inizialmente considerata gravemente ferita, è morta in ospedale. Il rogo ha devastato un edificio di due piani, con un negozio al piano terra: per domare l'incendio sono intervenuti 70 vigili del fuoco con circa 30 veicoli.

Le ricostruzioni dell’incendio

 Secondo le informazioni diffuse dalle autorità locali, l’incendio si è sviluppato all’interno dell’edificio situato in Rue du Capitaine Caillon, una zona residenziale della cittadina a pochi chilometri da Nancy. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente, e alcune squadre dei vigili del fuoco hanno riferito di aver trovato l’abitazione già avvolta dal fumo al momento del loro arrivo. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite e gli inquirenti stanno effettuando i rilievi tecnici necessari per stabilire il punto di innesco e le condizioni dell’immobile al momento dell’incendio. Al momento non risultano ipotesi su eventuali origini dolose.

L’intervento dei vigili del fuoco

 Le operazioni di soccorso hanno coinvolto un numero elevato di pompieri a causa della conformazione dell’edificio e dell’estensione dell’incendio. I settanta vigili del fuoco arrivati sul posto con circa trenta veicoli hanno dichiarato di essere riusciti a contenere il rogo in tempi relativamente rapidi, nonostante le difficoltà. Una volta completata l’opera di spegnimento, è stato possibile procedere alle verifiche interne, che hanno purtroppo confermato la presenza delle vittime. Nessun altro abitante o residente è stato segnalato come disperso.

Le vittime

 Le cinque vittime appartenevano presumibilmente allo stesso nucleo familiare, ma le autorità non hanno ancora fornito conferme ufficiali sulla loro eventuale relazione. Sono stati diffusi solo i dati anagrafici: un uomo di 59 anni, una donna di 60, una ventenne e un ragazzo di 16 anni. La quinta vittima era stata trasportata in condizioni critiche, ma è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Le squadre di emergenza presenti sul posto hanno riferito che la densità del fumo e l’intensità delle fiamme al momento del loro intervento hanno reso difficoltose le operazioni di evacuazione e di accesso ai locali.

