Francia, in arrivo il "bonus rammendo" per ridurre lo spreco di vestiti e scarpe

Doppio risvolto

Ogni anno i francesi buttano 700.000 tonnellate di indumenti, due terzi dei quali finiscono in discarica. Il progetto punta a ridurre questo numero, con benefici non soltanto per l'ambiente ma anche per gli artigiani. "L'obiettivo è sostenere coloro che effettuano le riparazioni" ha dichiarato la segretaria di Stato per l'ecologia Bérangère Couillard che ha aggiunto: "Tutti i laboratori di cucito e i calzolai sono invitati ad aderire al sistema" messo a punto da Refashion, organizzazione che gestisce il recupero e il riciclo dei capi da rattoppare. I clienti potranno richiedere un rimborso che varia dai 6 ai 25 euro a seconda del tipo di sostituzione.