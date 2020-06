Francia, il lavoro era "troppo noioso": fa causa all'azienda e vince

Il suo lavoro era troppo noioso, così ha deciso di fare causa all’azienda per cui lavorava, l’Interparfum, una catena di profumerie. E' accaduto in Francia, dove l'ex dipendente, il parigino Frédéric Desnard, ha vinto il duello in tribunale e ricevuto 40mila euro di risarcimento. Denard ha sviluppato la cosiddetta sindrome di bore-out, l’opposto di "burnout" (l’estremo stress da lavoro). L’uomo ha raccontato che, dopo aver perso un cliente importante, i suoi datori di lavoro gli assegnavano compiti monotoni e non adatti al suo ruolo di manager, tanto da portarlo alla depressione e a costringerlo a lasciare il posto.