Francia, ha ordinato rapimento della figlia: madre incriminata

Afp

La 28enne Lola Montemaggi, che aveva ordinato il rapimento della figlia di 8 anni di cui non aveva più la custodia, è stata incriminata in Francia per "sequestro di minore in una banda organizzata". La donna è stata rintracciata domenica con la figlia dopo piu' di cinque giorni di fuga nel Canton Vaud, in Svizzera, ed è stata estradata venerdì in Francia.