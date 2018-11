"Avrei voluto che i francesi potessero seguire le discussioni - ha spiegato Herbert andando via - per ragioni di cortesia ho lasciato Edouard Philippe e Francois de Rugy (ministro della Transizione ecologica, ndr) presentarsi, poi è toccato a me. Li ho informati di non aver intenzione di proseguire la discussione poiché non era possibile filmare il colloquio. Il primo ministro - ha aggiunto il rappresentante dei gilet gialli - resta aperto al dialogo e si tiene a disposizione dei francesi la settimana prossima per andare avanti".



Bruxelles, sessanta fermi durante il corteo dei "gilet gialli" - Tensione intanto a Bruxelles alla manifestazione organizzata dai gilet gialli belgi, con una sessantina di fermi, tra cui quattro arresti. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti, tra le 200 e le 300 persone, a ridosso del perimetro delle istituzioni federali e dove è vietato ogni tipo di corteo. La portavoce delle forze dell'ordine Ilse Van de keere ha spiegato che la sicurezza ha risposto ai manifestanti che lanciavano petardi e pietre contro di loro. Due auto della polizia sono state date alle fiamme.



Di altro parere i partecipanti al corteo: "E' la polizia che ha iniziato", ha detto un dimostrante. Il sindaco, Philippe Close, ha avvertito che chiunque continuerà a manifestare oltre i tempi e fuori dal perimetro stabilito rischia il fermo.