Francia, foto col dito medio alle Antille: è polemica contro Macron

Non è d'accordo Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, che ha subito twittato: "Non si trovano neanche più le parole per esprimere la nostra indignazione. La Francia non merita certamente questo. E' imperdonabile".



La foto – scattata durante la visita del presidente in una casa della zona di Sanit-Martin, e pubblicata da uno dei due ragazzi sul suo profilo Instagram – è stata giudicata da diversi tweet "irrispettosa della funzione presidenziale". Altri, invece, hanno ricordato a Macron quando, solo pochi mesi fa, rimproverò un adolescente che lo aveva chiamato in modo informale "Manu".



"Bisogna smettere di pensare che non ci sia nulla di buono da trarre dalla nostra gioventù solo perché è di un certo colore o ha fatto una stupidaggine", ha detto il presidente francese in risposta agli attacchi. “Marine Le Pen – ha aggiunto - non è con il popolo, l'estrema destra non è il popolo. Io sono il presidente e non lascerò il popolo a nessuno".



Anche Giorgia Meloni ha criticato la foto in questione, l'ha pubblicata sul suo profilo Twitter e ha scritto: "Il leader della LORO Europa".