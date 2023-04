Francia, verso innalzamento età riservisti esercito fino a 70 anni

In Francia si va verso l'innalzamento del limite di età per i riservisti dell'esercito.

Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Sebastien Lecornu: "Innalzeremo i limiti di età: ormai potremo essere riservisti nell'esercito fino a 70 anni e fino a 72 anni per alcune funzioni da specialisti", ha detto , spiegando che presenterà la futura legge di programmazione militare in Consiglio dei ministri. In Francia, il limite di età per i riservisti dell'esercito è attualmente compresa tra 62 e 65 anni.