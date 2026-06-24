Ebola, identikit del virus e vie di trasmissione
© Withub
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Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia e confermato dal ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
Interpellato dall'agenzia di stampa France Presse, il ministero della Salute ha precisato che il caso è stato identificato nella Francia metropolitana. La situazione è seguita "molto da vicino" dal primo ministro Lecornu, secondo quanto riferito dal suo entourage.
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Il paziente è attualmente in isolamento e le autorità stanno effettuando il tracciamento dei contatti, ha dichiarato il ministero in un comunicato aggiungendo che il rischio per la popolazione europea in generale resta "basso".
Il quotidiano "Ouest France" riferisce che da metà maggio nella Repubblica democratica del Congo sono stati recensiti mille casi di persone affette da ebola e 254 decessi, anche se le cifre sono probabilmente sottovalutate.