Oms: "L'Ebola si sta evolvendo molto velocemente nell'est del Congo"

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo rapidamente: lo afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), nonostante gli sforzi intensificati per contrastare il virus. L'Oms ha affermato di essere ancora impegnata in una corsa contro il tempo per stare al passo con il peggioramento della situazione che sta colpendo la regione orientale congolese. "L'epidemia rimane grave" e "si sta evolvendo molto velocemente", ha dichiarato Marie-Roseline Belizaire, responsabile delle emergenze dell'Oms per l'Africa. "Tuttavia, ho visto una risposta che si rafforza ogni giorno di più", ha continuato. L'epidemia è stata dichiarata il 15 maggio ed è causata dal ceppo Bundibugyo del virus, per il quale non esiste un vaccino. Finora nel Paese africano si sono registrati 896 casi confermati, tra cui 232 decessi, con 21 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Oms. Oltre il 90 per cento dei casi noti si concentra nella provincia congolese dell'Ituri, dilaniata dal conflitto. L'epidemia si è poi diffusa anche nelle province orientali del Nord Kivu e del Sud Kivu.