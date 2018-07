Francia, detenuto evade in elicottero: con lui complici armati

Spettacolare evasione in Francia . Un ladro con lunga carriera alle spalle, Redoine Faid, 46 anni, è scappato in elicottero dal carcere vicino a Parigi in cui era detenuto. Secondo quanto si apprende da funzionari del penitenziario, si è trattato di un'operazione "di qualche minuto" in cui non ci sono stati né feriti né ostaggi. Per l'evasione è stato aiutato da uomini "pesantemente armati".

E' la seconda volta che Faid (rapinatore specializzato in assalti ai furgoni blindati) è protagonista di una fuga spettacolare. Nel 2013 era evaso dal carcere di Lille-Sèquedin, nel nord della Francia, aprendosi la strada con della dinamite. Era stato poi ricatturato sei settimane dopo.



Questa volta il malvivente è scappato dal carcere di Reau, sud-est di Parigi. Tre complici armati sono arrivati in elicottero, riuscendo a far fuggire uno dei capi della malavita delle banlieue in pochi minuti, nel lasso di tempo in cui i detenuti possono fermarsi in parlatorio. Durante l'evasione non ci sono stati feriti.