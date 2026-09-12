Francia, deraglia un treno nel nord-ovest del Paese | La polizia: "Ipotesi di sabotaggio"

L'incidente si è verificato intorno alle ore 19:30, quando il treno si è scontrato contro un oggetto non identificato ed è deragliato vicino alla città di Cléon. Almeno 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento, stando a quanto reso noto dal procuratore di Rouen, Sébastien Gallois, aggiungendo che una di queste persone, una donna, è in gravi condizioni. Il prefetto della regione della Normandia, Jean-Benoit Albertini, è giunto sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi. È stata aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente e gli inquirenti non escludono la pista del sabotaggio.