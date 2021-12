Francia, da sabato stop viaggi non essenziali da e per Gb | Israele chiude i confini ai turisti fino al 29 dicembre

Afp

La Francia limiterà i viaggi non essenziali da e per la Gran Bretagna da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron. Lo ha reso noto il governo, spiegando che tutti coloro che comunque arriveranno dal Paese dovranno avere un test negativo fatto da meno di 24 ore e ripetere il tampone all'arrivo, oltre che isolarsi per 48 ore in attesa del risultato. In Israele la stretta è più forte: confini chiusi fino al 29 dicembre.