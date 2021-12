Francia, da mercoledì al via vaccini anti-Covid ai bambini 5-11 anni

Ansa

A partire da mercoledì in Francia partirà la vaccinazione anti-Covid a tutti i bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'annuncio è stato dato dal ministro della Sanità di Parigi, Olivier Véran, il quale ha spiegato che "se tutto va bene, dal 22 pomeriggio iniziamo la vaccinazione dei bambini nei centri attrezzati per l'infanzia". Venerdì il Comitato Etico Consultivo Nazionale aveva espresso parere favorevole per questa fascia di età.