Covid, a Parigi scontri a proteste contro il green pass

Al grido di "libertà", migliaia di persone hanno marciato per le vie di Parigi e in altre città della Francia per protestare contro il pass sanitario, che, a partire dal 9 agosto, sarà necessario per entrare nella maggior parte dei posti, dai ristoranti ai cinema ai trasporti. Nei pressi della Bastiglia la polizia in tenuta anti-sommossa ha usato lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti e bottiglie di vetro da parte dei manifestanti.