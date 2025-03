Francia, chiesti 7 anni di carcere per Nicolas Sarkozy

Una condanna "ferma", "giusta" e "dissuasiva", tenuto conto della "gravità dei fatti": la procura finanziaria ha chiesto 7 anni di carcere per l'ex capo dello Stato Nicolas Sarkozy, accusato di aver stipulato un patto di corruzione con l'"infrequentabile" dittatore libico Muammar Gheddafi, per soddisfare le sue "divoranti ambizioni politiche". Al termine di 3 mesi di processo e 10 anni di indagini, "emerge un quadro molto oscuro di una parte della nostra repubblica" ha dichiarato alla fine della requisitoria fiume, il procuratore Sébastien de la Touanne, accusa al processo per i fondi libici contro Sarkozy.