Francia, rivolta nel carcere di Arles: detenuto con problemi psichiatrici prende in ostaggio medici e poliziotto

Una presa d'ostaggi è attualmente in corso nella prigione di Arles, nel sud della Francia. Secondo i media locali un detenuto avrebbe preso in ostaggio quattro membri del personale medico e una guardia carceraria sotto la minaccia di un'arma da taglio. Con 159 posti e 137 detenuti che scontano lunghe pene, il carcere Arles in passato è stato oggetto di contestazioni per la sovrapopolazione ma negli ultimi anni non si è mai superato l'85%. Sul posto stanno arrivando i servizi di emergenza comprese le teste di cuoio. È stato inoltre precisato che il detenuto ha un "profilo psichiatrico".