Le immagini di decine di liceali del sobborgo parigino di Mantes-la-Jolie, in ginocchio, con le mani dietro la testa, durante una retata della polizia, hanno scatenato nuove polemiche in una Francia che si prepara a un'altra giornata di violenze in vista delle nuove manifestazioni dei gilet gialli. I politici di sinistra hanno condannato l'accaduto. "Qualunque cosa di male abbiano fatto, nulla giustifica questa umiliazione filmata di minorenni", ha twittato il leader socialista Olivier Faure.

Gli studenti sono stati arrestati nel sobborgo parigino di Mantes-la-Jolie, durante degli scontri in occasione di una protesta che ha contagiato decine di scuole nelle tre settimane di manifestazioni antigovernative. Un totale di 146 persone è finito in manette fuori dal liceo Saint-Exupery.



Le proteste in circa 280 istituti superiori contro le restrizioni all'ammissione alle università contribuiscono al clima di rivolta in Francia dove da metà novembre impazzano i blocchi dei gilet gialli.



Così si è registrata una giornata di guerriglia davanti a molte scuole francesi, con lanci di molotov e manifestanti a volto coperto. A ciò ha fatto seguito il pugno di ferro della polizia.