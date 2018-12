Polemiche in Francia dopo la diffusione di un video che ritrae le forze dell'ordine che fanno mettere in ginocchio un centinaio di studenti di un liceo di Mantes-la-Jolie, nei sobborghi di Parigi, obbligandone alcuni a tenere le mani sulla testa. Gli agenti sono entrati in azione giovedì per sedare una sommossa, scoppiata sulla scia del movimento dei "gilet gialli", davanti ai licei Saint-Exupery e Jean-Rostand di Mantes-la-Jolie che ha portato al fermo di 153 persone sul totale di oltre 700 in tutta Francia. I poliziotti hanno affermato di essersi ritrovati in 15 di fronte a 122 giovani con atteggiamento "ostile" in possesso di "pietre, armi improprie, bastoni e mazze da baseball". Per Benoit Hamon, ex candidato socialista alle presidenziali e ora leader di Generation-S, "questa non è Repubblica. La gioventù francese è stata umiliata". L'ex ministro ecologista Cecile Duflot ha twittato: "E' semplicemente intollerabile". Immediata la replica del ministro della Difesa, Florence Parly: "Mi rendo conto della forza delle immagini ma bisogna anche guardarle con distacco. Bisogna capire i motivi per cui i poliziotti sono dovuti intervenire. Ci sono state molte violenze, durante le quali gli studenti stessi si sono messi in pericolo con le loro stesse azioni".

