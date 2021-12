Francia, arrestato un franco-siriano: forniva armi chimiche a Damasco

ansa

La polizia francese ha arrestato un franco-siriano con l'accusa di aver fornito alla Siria, tramite la sua compagnia di navigazione, componenti per la realizzazione di armi chimiche. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. L'uomo, 59 anni e residente all'estero, è stato fermato nel sud della Francia e incriminato per "cospirazione finalizzata a crimini contro l'umanità" e in subordine finalizzata a crimini di guerra.