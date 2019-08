Francia, accoltellamenti a Lione: un morto e otto feriti, fermato l'aggressore

E' di un morto e otto feriti, di cui tre in condizioni gravissime, il bilancio di un'aggressione compiuta con armi da taglio a Villeurbanne, alla periferia di Lione. La polizia ha fermato l'aggressore, un afghano richiedente asilo che era armato di coltello e di spiedo da cucina: il movente non sarebbe però terroristico, anche se le motivazioni non sono ancora chiare. La vittima aveva 19 anni.