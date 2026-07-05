Francia, accoltella passanti in strada: fermato dalla polizia

In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. La notizia è stata riportata dal canale televisivo France Info. Un agente di polizia sarebbe stato costretto a usare la sua arma dopo che l'aggressore aveva minacciato gli agenti. L'aggressore avrebbe riportato ferite da arma da fuoco, ma le sue condizioni non sono gravi. Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, il sospettato sarebbe un uomo di 34 anni. Le persone accoltellate sarebbero tre ma non sarebbero in pericolo di vita. "Al momento non ci sono elementi che suggeriscano una natura terroristica dell'incidente", ha affermato il procuratore locale.