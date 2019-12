Francia, 24esima giornata di scioperi e manifestazioni: gilet gialli e sindacati in piazza insieme

Francia, 24esimo giorno di proteste: gilet gialli e sindacati in piazza insieme Afp 1 di 7 Afp 2 di 7 Afp 3 di 7 Afp 4 di 7 Afp 5 di 7 Afp 6 di 7 Afp 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Francia si assiste ancora a scioperi nel settore dei trasporti e alle proteste contro la riforma delle pensioni. Un nuovo fine settimana difficile nell'ultimo sabato del 2019, per quello che è il 24esimo giorno di manifestazioni. A Parigi e in altri centri del Paese migliaia di persone sono scese in piazza: i gilet gialli si sono uniti alla protesta che da settimane i sindacati portano avanti contro il progetto del governo francese.